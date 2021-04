Stiri pe aceeasi tema

- Lumea ar trebui sa revina la normal pana la sfarsitul anului 2022, datorita vaccinurilor impotriva Covid-19, a declarat Bill Gates intr-un interviu pentru ziarul polonez Gazeta Wyborcza si TVN24. „Aceasta este o tragedie incredibila”, a spus co-fondatorul Microsoft despre pandemie, adaugand ca singura…

- CHIȘINAU, 22 mart - Sputnik. Starea de sanatatea a primarului Chișinaului este satisfacatoare. Ion Ceban continua sa se trateze la domiciliu de COVID-19. Acesta este sub supravegherea medicilor, care ii indica tratamentul. „Nu ma simt confortabil. Sunt sub supravegherea medicilor și administrez…

- Oficialii regionali germani indeamna autoritațile europene sa accelereze examinarea vaccinului rusesc anti-Covid-19, Sputnik V, și sa anticipeze implementarea acestuia in Uniunea Europeana, dupa aprobare. „Este important sa se accelereze procedurile de aprobare, in special in cazul vaccinului Sputnik…

- "Nu ar trebui inca sa luam Aspirina pentru ca studiul nu a aratat rezultate in mod eficient. Cei 10.000 pacienți - nu s-a putut dovedi cu maxima acuratețe care e motivul pentru care riscul de infectare la ei a fost mai mic", a afirmat, intr-o intervenție telefonica la Realitatea PLUS, medicul ATI Radu…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a explicat ca, avand in vedere scenariile privind participarea fizica la ore, copiii de gradinița și de ciclu primar merg in continuare la școala chiar daca incidența imbolnavirilor cu Covid este de peste 3 la mia de locuitori deoarece "in clasa pregatitoare și in…

- Bicepșii celor mai importanți lideri politici au fost subiect aprins de discuții in plina campanie de vaccinare anti-COVID. Dupa multe glume și dezbateri, medicii de la Iași explica de ce vaccinarea se face in braț: injectarea intramusculara este cea mai eficienta, relateaza Realitatea PLUS.Dupa toate…

- Israelul avertizeaza ca o singura doza de vaccin Pfizer/BioNTech ofera o protecție mai mica decat se spera inițial, intrucat țara a raportat luni un record de 10.000 de noi infecții cu Covid. Astfel, creșterea numarului de cazuri diminueaza optimismul fața de programul avansat de imunizare din țara chiar…

Pana astazi, 17 ianuarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 693.644 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 622.414 pacienți au fost declarați vindecați.