- CHIȘINAU, 29 mart – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de +7..+10 grade in nordul țarii, +8..+11 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +12 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla din nord-west. Presiunea atmosferica va fi ridicata.…

- CHIȘINAU 23 feb - Sputnik. Se pare ca iarna cedeaza in fața primaverii, astfel ca marți vom avea maxime de pana la 13 grade Celsius. Potrivit meteorologilor, vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica inalta, cerul va fi variabil, iar dimineața izolat va fi ceața.…

- Schimbare brusca a vremii incepand in 11 ianuarie. Vremea se raceste incepand din a doua parte a saptamanii și sunt șanse mari ca ninsorile sa se intoarca la munte. Temperaturile vor scadea și cu pana la 20 de grade Celsius in anumite zone. In țara noastra va patrunde un val de aer rece dinspre vest…

- Se pare ca ne vom bucura de zapada și in continuare. Ninge ca-n povești in Capitala, dar și in mai multe localitați din centrul și nordul țarii. Potrivit meteorologilor, ne așteapta patru zile de ninsori, iar temperaturile vor varia intre minus 3 și plus 2 grade Celsius.

- CHIȘINAU, 29 ian - Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de 0..+3 grade in nordul țarii, +1..+4 grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la +5 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla din sud-vest. Presiunea atmosferica va fi scazuta. © Screenshot…

- Vremea trece de la o extrema la alta. Dupa ger, urmeaza zile cu temperaturi de primavara. Temperaturile vor fi mai mari decat cele normale. La doua zile dupa ce in toata țara a fost ger, maximele vor ajunge joi, 21 ianuarie, la 12 grade Celsius in sud și vest. Vremea va deveni deosebit de calda in sudul…

- Zapezi abundente si vanturi puternice s-au abatut asupra Spaniei, unde temperaturile au scazut pana la minus 34 de grade Celsius, cea mai scazuta valoare inregistrata in Peninsula Iberica de la inceputul masuratorilor meteorologice, a anuntat Agentia de Stat pentru Meteorologie, citata de Reuters. Aceasta…

- Meteorologii anunța și pentru astazi cer variabil pe intreg teritoriul țarii și maxime care se vor incadra intre +8 și +10 grade Celsius. In urmatoarele zile, SHS prognozeaza ploi, in mai multe regiuni ale țarii.