Stiri pe aceeasi tema

- Daca ai ceva vreme de cand te-ai mutat cu adresa virtuala pe net, adica ți-ai luat un domeniu .ro, atunci ai grija ca de vineri, 1 iunie, daca nu ai platit taxa anuala ai putea ramane fara site-ul sau blogul tau drag! Registrul roman de domenii – RoTLD anunța ca de maine, 1 iunie 2018,... View Article

- RoTLD, registrul roman de domenii, anunta utilizatorii ca maine, 1 iunie 2018, expira primele nume de domenii „.ro”, inregistrate inainte de 1 martie 2013, pentru care detinatorii dreptului de folosinta nu au achitat la timp contravaloarea serviciului de mentenanta anuala. Acestea vor fi programate…

- Registrul roman de domenii „.ro”, RoTLD, anunta joi ca din 1 iunie expira primele nume de domenii „.ro” inregistrate inainte de 1 martie 2013, pentru care detinatorii dreptului de folosinta nu au achitat la timp contravaloarea serviciului de mentenanta anuala.

- Un microbuz a cazut intr-o rapa in județul Arad, in apropierea localitații Seleus. O persoana a reușit sa iasa din autovehicul, iar alte doua persoane au ramas incercerate. Mai multe echipaje de pompieri intervin la fața locului, conform digi24.ro . Din primele informații, microbuzul a cazut de pe podul…

- „In anul 2017, Guvernul PSD-ALDE a avut o politica orientata in special pe creșterea veniturilor in buzunarele romanilor, fiind operate majorari salariale substanțiale in acest sens in sistemul public, dar și pentru pensionari, studenți etc. In acest an, Guvernul va urmari cu prioritate creșterea…

- In aparenta om nascut si trudit cu munca tarinei, cu viata aspra a satului de la poale de munte. Dincolo de acesta aparenta insa, un licar straveziu al ochilor pare sa dezvaluie o poveste cu totul neobisnuita. Gherasim Cartita din Ungureni poate povesti despre viata sa ore in sir. Are tiparul taranului…

- Fosta sotie a lui Andrei Gheorghe, Petruta Gheorghe, a explicat, intr-un interviu pentru Antena 3, ca nu stia ca jurnalistul sa fi avut probleme de sanatate, dar ca i-au lipsit controalele periodice, precizand ca a vorbit cu acesta cu o seara inainte sa moara. "Nu avea probleme medicale…

- Mijlocasul roman Paul Anton a marcat primele sale goluri in campionatul de fotbal al Rusiei, sambata, cand a punctat de doua ori pentru Anji Mahacikala, invingatoare cu 2-0 in meciul de acasa cu FC Tosno, din etapa a 23-a. Anton, venit iarna aceasta de la Dinamo Bucuresti, a marcat in…