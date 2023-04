Experţi în inteligenţă artificială critică o campanie anti-AI condusă de Elon Musk Scrisoarea, datata 22 martie si care a fost semnata de peste 1.800 de persoane pana vineri, cere o intrerupere de sase luni a dezvoltarii de sisteme ”mai puternice” decat noul GPT-4 al OpenAI, sustinut de Microsoft, care poate purta o conversatie umana, compune cantece si sa efectueze rezumate ale unor documente lungi. De cand predecesorul GPT-4, ChatGPT, a fost lansat anul trecut, companiile rivale s-au grabit sa lanseze produse similare. Scrisoarea deschisa spune ca sistemele AI cu ”inteligenta umana competitiva” prezinta riscuri profunde pentru umanitate, citand 12 cercetari ale unor experti,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

