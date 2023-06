Stiri pe aceeasi tema

- Printre cele mai solicitate statiuni in tara vecina se numara Nisipurile de Aur, Albena si Sunny Beach care fac concurenta statiunilor Mamaia, Costinesti sau Vama Veche Vara a inceput sa isi intre in drepturi, iar turistii au inceput sa vina pentru sejururi atat pe litoralul romanesc, cat si pe cel…

- Karlo Muhar, mijlocașul de 27 de ani al lui CFR Cluj, este impresionat de modul cum romanii trateaza strainii, a sesizat diferențe de prețuri intre cele doua țari, ușor paradoxale, considera ca mai avem mult de lucru la nivelul infrastructurii autostrazilor.Viața l-a dus pe Karlo Muhar din țara natala,…

- Ideea unei vacanțe in țari precum Bulgaria, Turcia sau Grecia, mai ieftina decat una in Romania, i-a convins pe mulți romani sa renunțe la litoralul romanesc. Deși stau cu orele in vami, romanii sunt tot mai atrași de litoralul bulgaresc, de exemplu. Totul este mai ieftin, spun ei. Romanii au ales și…

- Romanii care vor sa mearga in Bulgaria sau sa o tranziteze catre Grecia si Turcia, in aceasta minivacanta de cinci zile, sunt avertizați de catre MAE ca timpii de asteptare la punctele de trecere a frontierelor rutiere bulgare vor fi ridicati. Romanii sunt sfatuiți sa foloseasca toate punctele de…

- Bulgaria si Grecia sunt destinatiile care au inregistrat cele mai mari vanzari pentru sejururile de vara in 2023, urmate de Turcia si Romania, chiar daca preturile au inregistrat o crestere de aproximativ 10-20% fat

- Bulgaria si Grecia sunt destinatiile care au inregistrat cele mai mari vanzari pentru sejururile de vara in 2023, urmate de Turcia si Romania, chiar daca preturile au inregistrat o crestere de aproximativ 10-20% fata de anul 2022, arata o analiza realizata de turoperator și preluata de Agerpres. Astfel,…

- ”O mare parte din hotelurile de pe litoralul romanesc, bulgaresc, grecesc si turcesc sunt foarte cautate de turisti. Acestea inregistreaza un grad mare de ocupare pentru sezonul de varf (iulie-august), datorita volumului impresionant de rezervari facute in avans in perioada ianuarie-martie. Evolutii…

- Combustibilul rusesc ajunge in continuare in Europa și Ucraina, in ciuda sancțiunilor impuse de Uniunea Europeana, in cadrul schemei de reexport prin țari terțe. Alexander Hmelevsky, doctor in economie, a spus acest lucru intr-un comentariu la pentru agenția ucraineana UNIAN, menționand ca produsele…