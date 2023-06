Stiri pe aceeasi tema

- Prigojin a fost marioneta lui Putin, cu rolul de a pune presiune pe forțele armate ruse in Ucraina. Pagubele mari pentru Putin sugereaza ca sceneta in care Prigojin avea rolul principal a scapat de sub control, spune Iulia Joja, specialista in Securitate europeana.

- Europarlamentarul și liderul PMP Eugen Tomac a tras concluziile dupa Rebeliunea din Fedrația Rusa, condusa de Evgheni Prigojin.„S-a incheiat oare rascoala in Rusia? CITESTE SI Prigojin a reușit ce nu au facut ucrainenii: 'Rebeliunea a dezvaluit slabiciunea forțelor de securitate ruse și a demonstrat…

- Omul de afaceri Elon Musk a comentat intr-o nota ironica retragerea trupelor Wagner din drumul lor spre Moscova.„Metoda retragerii”, a comentat scurt șeful Twitter pe platforma. CITESTE SI Serviciile de informații americane știau de cateva zile ca Prigojin planuiește ceva - Ce l-a dat de gol…

- Vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, fostul presedinte Dmitri Medvedev, invoca o lovitura de stat in Federația Rusa.„Evoluțiile arata ca acțiunile celor care au organizat revolta militara sunt in deplina concordanța cu schema unei lovituri de stat inscenate”, a spus Medvedev, citat…

- Este vorba despre tradare - a spus președintele Rusiei, Vladimir Putin, in primul sau discurs public dupa ce trupele Wagner au atacat Rusia. Aceasta lovitura nu va fi iertata. Acești oameni vor fi aduși in fața justiției. CITESTE SI BREAKING NEWS Semnal ca lucrurile scapa de sub control: Putin…

- Premierul Marcel Ciolacu și-ar argumenta refuzul de a-l numi pe liberalul Mircea Abrudean in funcția de secretar general al Guvernului prin existența unui presupus aviz negativ din partea serviciilor de informații. Situația este una stranie, avand in vedere ca Abrudean a deținut funcții in care a lucrat…

- Nu exista fisuri vizibile in sistemul condus de Putin, a declarat luni, la Academia Federala pentru Politica de Securitate (BAKS) din Berlin, seful Serviciului de Informatii Externe (BND), Bruno Kahl.Rusia inca este in pozitia de a "purta razboi pe termen lung" cu soldatii nou recrutati, a spus Kahl,…

- La Bahmut, unul dintre punctele cheie ale razboiului din Ucraina, se produc mișcari care ar putea influența soarta bataliei pe termen lung. Ucrainenii susțin ca o intreaga divizie a rușilor s-a retras, in timp ce purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, se ferește sa recunoasca aceasta infrangere,…