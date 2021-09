Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Cherecheș, expert in sanatate publica și profesor UBB Cluj, explica ce ii așteapta pe romani: o iarna lunga cu multe restricții din cauza pandemiei de Covid-19. Razvan Cherecheș, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai, a analizat rata estimata a transmiterii bolii și a constatat ca, in septembrie,…

- Expertul in sanatate publica Razvan Chereches critica autoritatile pentru esecul campaniei de vaccinare si avertizeaza ca valul 4 al pandemiei se apropie. Vaccinurile reprezinta singura arma in lupta cu pandemia, iar batalia, in acest moment, e departe de a fi castigata, spune el.