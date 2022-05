Stiri pe aceeasi tema

- Avertisment din partea serviciilor de informații americane: președintele rus Vladimir Putin se pregatește pentru un razboi lung in Ucraina și nici victoria in est nu ar putea pune capat conflictului. Intre timp, lupte aprige continua in est, unde Rusia incearca sa caștige teren. Moscova și-a reorientat…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina.

- Avertisment din partea serviciilor de informații americane: președintele rus Vladimir Putin se pregatește pentru un razboi lung in Ucraina și nici victoria in est nu ar putea pune capat conflictului. Intre timp, lupte aprige continua in est, unde Rusia incearca sa caștige teren. Moscova și-a reorientat…

- Germania va aproba oficial livrarea de sisteme antiaeriene Gepard catre Ucraina, a declarat marți, 26 aprilie, un deputat de rang inalt din unul din partidele coaliției de guvernare. Johannes Vogel, din Partidul Liber Democrat, a confirmat o informație a cotidianului Sueddeutsche Zeitung, potrivit careia…

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu, afirma ca exista „indicii clare” ca in Ucraina au avut loc crime de razboi, acesta fiind motivul pentru care Romania s-a alaturat altor zeci de state care au sesizat Curtea Penala Internationala cu privire la actiunile Rusiei in Ucraina.

- De asemenea, Biden a anunțat impiedicarea posibilitații ca Moscova sa contracteze imprumuturi de la FMI și Banca Mondiala.„Vom acționa pentru a retrage Rusiei clauza națiunii celei mai favorazite. Va fi mai greu sa faca afaceri cu SUA. Vom face impreuna cu alte țari. Fiecare țara va lua masuri de sancționare…

- Ministerul Apararii al Rusiei a afirmat miercuri ca a obtinut documente secrete care ar dovedi ca Ucraina planuia un atac in martie impotriva separatistilor din Donbas (estul Ucrainei) sprijiniti de Moscova, transmite Reuters. Ministerul a publicat sase pagini de documente despre care care afirma ca…

- Localitațile din sud-estul Ucrainei au fost din nou ținta atacurilor trupelor rusești, iar guvernul de la Kiev spune ca se pregatește un atac major asupra capitalei. Ieri, toata ziua, au fost lupte intense la periferia Kievului, pe care rușii incearca sa-l incercuiasca. Potrivit oficialilor americani,…