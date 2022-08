Expert Forum solicită oprirea alocărilor suplimentare pentru subvenţiile politice Expert Forum a anuntat, luni, ca a transmis o scrisoare catre Guvern, liderii coalitiei aflate la guvernare si presedintele Autoritatii Electorale Permanente, alaturi de alte organizatii neguvernamentale si peste 700 de cetateni care au sustinut petitia online prin care se solicita oprirea alocarilor suplimentare pentru subventiile acordate partidelor politice. “Semnatarii isi exprima ingrijorarea si protesteaza cu privire la marirea sumelor alocate pentru subventii prin rectificarea bugetara si critica suplimentarea constanta nejustificata a acestor fonduri. La solicitarea Autoritatii Electorale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

