Expert, despre registrul refuzurilor de transplant: „Putem lucra la eliminarea barierelor”

- Pandemia de COVID-19 poate fi considerata incheiata si este in prezent o boala endemica, a spus medicul virusolog german Christian Drosten intr-un comentariu publicat luni in cotidianul german Tagesspiegel, informeaza DPA.

- Rusia ar avea in plan sa invadeze Republica Moldova la inceputul anului. Este informația care zguduie intreaga lume. Iar ea vine chiar de la șeful Serviciului de Informații și Securitate de la Chișinau. Potrivit oficialului, cel mai mare depozit de muniție din Europa se afla in Transnistria și este…

- La nivel național, luna decembrie este dedicata informarii despre bolile transmisibile HIV/SIDA, tuberculoza și hepatita virala. Sub sloganul „Zero Discriminare”, anul acesta, se desfașoara o campanie de informare cu privire la impactul bolilor transmisibile asupra individului, asupra societații…

- Pandemia a fost momentul in care romanii au inceput sa redescopere destinațiile turistice din țara. Mihai Barsan, expert in marketing arata cat de puțin cunosc romanii destinațiile turistice din țara

- Dosarul consilierului judetean PSD Lacramioara Ursu s-ar putea intoarce la procurori. Ursu a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatorie pentru instigare la fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals si inselaciune. Ea a fost acuzata ca ar fi prezentat acte de studii…

- Asociația pentru Energie Curata și Combaterea Schimbarilor Climatice lanseaza luni campania ”Eficient și Solidar = Responsabil” prin care iși propune inlocuirea a minim 100 000 becuri cu filament cu unele pe baza de LED care consuma de opt ori mai puțin pentru o calitate a iluminatului identica, potrivit…

- „Este foarte clar pentru toti ca acest razboi purtat de Federatia Rusa, acest razboi hibrid se intampla pe teritoriul Republicii Moldova si el a inceput nu de azi si nu de ieri. Razboiul pe care l-a pornit Rusia impotriva Ucrainei a amplificat probleme de tot felul. Ati vorbit despre situatia energetica.…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, in sedinta de Guvern, un ajutor de lemne de foc pentru Republica Moldova, in cantitate de 130.000 de metri cubi. "Tinand cont de situatia in care se gaseste Republica Moldova in ceea ce priveste asigurarea resurselor energetice si in deplina solidaritate…