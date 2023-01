Expertul BNR, Eugen Radulescu, a dat un raspuns transant atunci cand a fost intrebat in cadrul unei conferinte de presa despre situatia romanilor care au rate din ce in ce mai mari la creditele in lei. Reprezentantul BNR considera ca romanii ar trebui sa se descurce "singuri", daca tot "s-au imprumutat". "Singuri s-au imprumutat, singuri sa se descurce", a transmis expertul BNR. Mai mult, expertul Bancii Centrale spune ca nu este exclus ca cei care se plang ca nu isi mai pot plati ratele, defapt sa nu mai suporte cheltuielile si aminteste de masura darii in plata. "Pana cand a fost declarata neconstitutionala,…