- Precizarile au fost facute, vineri, la Banca Nationala, cu ocazia evenimentului de lansare a The Tax Institute si a prezentarii studiului "Modificarile noului Cod fiscal: Inventar si impact (2015 - 2023)".Premierul a remarcat ca una dintre concluziile studiului este ca in ultimii opt ani s-au produs…

- Guvernul nu intenționeaza sa ia in calcul eliminarea plafonului de 0,68 RON pentru cei care au un consum mic, de pana la 100 de kilowați-ora, a declarat ministrul Energiei. „Este exclus sa luam in calcul eliminarea unor asemenea plafoane. Noi ne dorim sa pastram un pret cat mai mic la factura cetatenilor…

- Premierul PSD Marcel Ciolacu l-a primit luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Republicii Coreea in Romania, Kap-soo Rim, transmite Guvernul. Prim-ministrul a salutat interesul investitorilor sud-coreeni pentru constructia reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda, precum si progresul privind cooperarea…

- Codul Rutier, modificat: Cum pot recupera PERMISUL șoferii care au rezultat NEGATIV la analizele pentru DROGURI Codul Rutier din Romania a fost din nou modificat iar Guvernul a reglementat posibilitatea recuperarii permisului de conducere in cazul unor șoferi testați pentru droguri la volan, relateaza…

- Guvernul condus de Marcel Ciolacu și-a propus sa plafoneze adaosul comercial la alimentele de baza pe intreg lanțul de producție. Plafonarea ar urma sa se aplice timp de șase luni, la alimente precum painea, faina, zaharul, uleiul, ouale, lactatele, fructele, legumele și carnea proaspete. Un hypermarket…

- Plafonarea facturilor la energie: Cat timp va ramane schema de compensare in vigoare Plafonarea facturilor la energie: Cat timp va ramane schema de compensare in vigoare Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a vorbit despre schema de compensare a facturilor pentru energia electrica. Deși, Guvernul…

- Romania nu este la prima plafonare aplicata. Pretul laptelui a fost limitat in urma cu putin timp, iar anul trecut, cel al materialelor lemnoase. In ambele cazuri, s-a ajuns la situatii limita, susțin specialiștii. Pe de alta parte, Consiliul Concurentei are o opinie imparțita.