- Patru caini antrenați sa detecteze noul coronavirus, ET, Kossi, Miina și Valo, au fost aduși pe aeroportul din Helsinki, in cadrul unui proiect pilot despre care cercetatorii cred ca va oferi o metoda mult mai i...

- Finlanda a lansat miercuri un program pilot pe aeroportul din Helsinki pentru a detecta pasagerii infectati cu Sars-Cov2 prin intermediul cainilor antrenati sa-i detecteze cu ajutorul mirosului, informeaza mass-media locale citate de EFE, potrivit AGERPRES.Patru caini din rase diferite vor…

- Guvernul de la Londra a decis sa interzica, incepand de luni, adunarile cu mai mult de sase persoane, in contextul cresterii numarului de cazuri de coronavirus. Vor fi cateva exceptii de la aceasta regula. De cateva zile, numarul de infectii noi in Marea Britanie trece de 2.000 de cazuri pe zi. Persoanele…

- Satul Greci din comuna Schitu, județul Olt, intra in carantina incepand de duminica, de la ora 19, pentru doua saptamani, potrivit unui ordin semnat de șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat.Decizia plasarii in carantina a satului Greci a fost luata deoarece riscul epidemiologic…

- Un bilanț ingrijorator cu privire la evoluția pandemiei de COVID-19 in orașul Cugir a aparut astazi intr-o postare publicata in mediul online. Potrivit Comitetului Local pentru Situații de Urgența, in momentul de fața la nivelul orașului Cugir sunt 23 de cazuri active de COVID-19, dintre care 7 au fost…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, marți, ca 99 de cetateni romani au fost confirmati cu noul coronavirus in orasul austriac Linz. Potrivit comunicatului MAE, niciuna dintre persoanele infectate nu a fost spitalizata si nu s-au primit solicitari de asistenta consulara.”Ministerul Afacerilor Externe,…

- Cainii din armata germana vor beneficia de un antrenament special pentru a putea sa detecteze - cu ajutorul mirosului - persoanele infectate cu noul coronavirus, in contextul in care numarul contagierilor a ajuns luni in aceasta tara la 196.554 de cazuri, informeaza DPA, potrivit Agerpres.Reprezentantii…

- Intr-un interviu acordat La Repubblica, Roberto Speranza, 41 de ani,a declarat ca ”lucrez alaturi de cabinetul legislativ pentru introducerea unei legi privind tratamentul medical obligatoriu in cazurile in care o persoana bolnava de coronavirus trebuie tratata, dar refuza internarea”. Italia a fost…