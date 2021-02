Experimente pe pacienții cu coronavirus. Acuzații grave la Spitalul Penitenciar Jilava Penitenciarul-spital Bucuresti – Jilava a transmis, miercuri, ca asistenta medicala pe care o asigura tuturor categoriilor de pacienti nu are caracter experimental, ci respecta principiile fundamentale ale profesiei, protocoalele de tratament si normele impuse de sistemul medical national. Aceasta precizare vine in urma acuzațiilor aduse penitenciarului-spital din Jilava conform carora s-ar desfașura experimente pe pacienții infectați cu noul coronavirus. „Monitorizarea medicala post-infectie COVID-19 se realizeaza atat in unitatea penitenciar-spital, pentru cazurile indicate de medic, cat si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Penitenciarul-spital Bucuresti - Jilava a transmis, miercuri, ca asistenta medicala pe care o asigura tuturor categoriilor de pacienti nu are caracter experimental, ci respecta principiile fundamentale ale profesiei, protocoalele de tratament si normele impuse de sistemul medical national. Reactia…

- Penitenciarul-spital Bucuresti - Jilava a transmis, miercuri, ca asistenta medicala pe care o asigura tuturor categoriilor de pacienti nu are caracter experimental, ci respecta principiile fundamentale ale profesiei, protocoalele de tratament si normele impuse de sistemul medical national. …

- Deși vaccinul anti-coronavirus nu este obligatoriu, refuzul de a fi imunizați ne-ar putea restricționa pe viitor libertatea de mișcare. Persoanele care se gandesc sa falsifice certificatul care atesta vaccinarea risca pedeapsa cu inchisoarea. Se intampla in Israel, acolo unde cetațenii care falsifica…

- Testarea de sambata pentru coronavirus a identificat 1.975 de cazuri noi de COVID-19, la doar 15.500 de teste efectuate, inclusiv antigen. Rata de infectare a depașit, astfel, 10% din totalul testelor. Pana astazi, 7 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 745.318 cazuri de persoane infectate…

- 35,3% din totalul deceselor la persoane infectate cu noul coronavirus in saptamana 25-31 ianuarie au fost inregistrate in Bucuresti si in judetele Maramures, Suceava, Timis, Bihor, a informat joi Institutul National de Sanatate Publica (INSP), potrivit Agerpres.In total, in ultima saptamana din ianuarie…

- Adriana Pistol, directorul in Institutul Național de Sanatate Publica, a declarat, marți, intr-o conferința de presa, ca „este clar din punct de vedere epidemiologic” ca toți cei din focarul de la școala 28 din București sunt infectați cu tulpina britanica a coronavirus. Un numar 16 persoane au fost…

- Ultimul bilanț al Grupului de Comunicare Strategica arata ca rata de infectare cu noul coronavirus s-a dublat in ultimele 24 de ore. In acest interval s-au inregistrat 1.987 de cazuri noi de Covid-19. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 7.005 teste pentru coronavirus, din care s-au pozitivat 1.987.…

- Unul din 62 de cazuri de coronavirus este depistat in randul persoanelor care lucreaza in domeniul medical, conform datelor INSP. Ultimele date ale Institutului Național de Sanatate Publica arata ca, de la inceputul epidemiei in Romania, unul din 62 de cazuri a fost inregistrat in randul cadrelor medicale.…