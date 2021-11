Experiment NASA: O navă ce a costat milioane de dolari va fi izbită de un asteroid (VIDEO) Agenția aerospațiala a Statelor Unite este pe cale sa lanseze o nava ce a costat milioane de dolari pe care intenționeaza sa o izbeasca de un asteroid, acesta urmand a fi primul test realizat vreodata. Scopul este de a vedea daca se poate proteja Pamantul de rocile spațiale periculoase, cu tehnologia la dispoziție in prezent. Dimorphos , asteroidul luat la ținta de NASA, nu reprezinta o amenințare pentru Pamant insa oamenii de știința vor sa vada daca ii pot modifica traiectoria, cu mult inainte de a fi nevoiți sa foloseasca o strategie asemanatoare pentru a devia un asteroid cu adevarat periculos.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Misiunea, numita Double Asteroid Redirection Test (DART), este programata sa fie lansata pe 23 noiembrie si ar putea ajuta agentiile spatiale mondiale sa descopere cum sa devieze asteroizii potential letali de la impactul cu Pamantul, potrivit unui comunicat al NASA, citat de Live Science. DART va testa…

