Stiri pe aceeasi tema

- 10 copii grav bolnavi din Ucraina au sosit ieri in Vama Siret. Cei mici au probleme oncologice, iar unii dintre ei sunt dependenti de dializa. Dupa un drum de peste 7 ore, au fost primiti de o echipa medicala din Israel si transportati cu un avion privat

- O postare pe pagina de facebook i-a adus episcopului Ambrozie sute de comentarii negative, comentarii firești, in condițiile in care inalta fața bisericeasca susține ca ”Ucraina are ceea ce istoria i-a rezervat” și ca ”nu a fost și nici nu va fi un stat prieten cu Romania!” In toamna anului trecut,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat, marți, ca garniturile CFR Calatori au fost suplimentate cu vagoane pentru a asigura calatoriile gratuite pentru refugiații din Ucraina, informeaza Antena3 . „CFR sprijina și acum. S-au suplimentat toate garniturile de tren dinspre Suceava. Vin cinci…

- Nimic nu poate fi mai trist din acest razboi decat spaima copiilor care abia ințeleg ce se intampla in jurul lor, dar totuși ințeleg suficient cat sa fie panicați de alarma, zgomote de avioane sau, mai rau, de bombardamente. La Cernauți este deocamdata doar multa panica, iar prima noapte in ...

- „Pentru a veni in ajutorul poporului ucrainean puternic afectat de agresiunea militara rusa, Guvernul Romaniei impreuna cu societatea civila a demarat actiuni comune de furnizare de produse medicale si produse de subzistenta pentru cetatenii ucraineni. Un prim convoi, format din 3 camioane din dotarea…

- Petre Apostol Echipa de handbal feminin Activ Prahova Ploiești va evolua pe terenul colegei de serie din Divizia A, CSM Roman, in turul preliminar al Cupei Romaniei, conform tragerii la sorți efectuate, saptamana trecuta, de catre reprezentanții Federației Romane de Handbal. Partida este programata…

- Aeroclubul Teritorial Constantin Manolache din Deva ii așteapta pe tineri sa deprinda tainele zborului. Tinerii cu varste cuprinse intre 15 și 23 de ani se pot inscrie la cursurile organizate la Deva. Cursurile sunt gratuite. Incepand din acest an, la Aeroclubul de la Deva se organizeaza și…

- “Depinde de resurse. Daca ministerul are resurse… E cam tarziu sa discuti acum, pentru ca bugetul a fost inchis, asa cum stiu eu, azi a fost inchis, pentru ca am discutat despre investitii si nu se mai poate, s-a inchis bugetul. Ar fi culmea sa se poata altceva care, de fapt, creste cheltuielile. Deci…