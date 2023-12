Stiri pe aceeasi tema

- Inspectori de la Poliția Romana au descins, joi, la sediul Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca, dupa ce elevii s-au plans ca au gasit viermi in mancare, relateaza News.ro. „Conducerea Inspectoratului General al Politiei Romane a dispus trimiterea unei echipe de specialisti,…

- Cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, in cadrul sedintei festive desfasurate in cursul acestei saptamani, 51 de politisti ai I.P.J. Arad, dintre care 36 de agenti si 15 ofiteri, au fost avansati in gradul profesional urmator, inainte de termen, potrivit unui comunicat al Politiei Romane.La ceremonie,…

- Politistii romani si partenerii din statele membre Schengen au depistat, in perioada 10 – 16 noiembrie, 780 de persoane, 70 de autovehicule si 39 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen (SIS). Dintre acestea, pe teritoriul tarii noastre au fost localizate…

- Reprezentanți ai Poliției Romane au contactat mai mulți cetațeni palestinieni, unii convocați la secțiile instituției, pentru a-i avertiza in privința eventualelor forme de protest fața de razboiul din Gaza.Cu cateva zile inainte de mitingul pro-Palestina, organizat pe 21 octombrie, in Piata Universitatii…

- „Hello, we are from the Romanian Police” … așa incepe un nou tip de inșelaciune prin telefon. Șarlatanii se folosesc de numele Poliției Romane ca sa faca bani. Romanii sunt avertizați sa fie vigilenți și sa nu cada in plasa apelurilor false care incep cu fraza „Hello, we are from the Romanian Police”.…

- Ministerul Interne face parte din grupul de lucru interinstituțional format pentru a lupta impotriva drogurilor, grup decis in ședința CSAT, alaturi de reprezentanti ai Ministerului Justitiei, Sanatate, Educatie si SRI. Fara sa intre in detalii, fiind, legal, considerate confidențiale, ministrul de…