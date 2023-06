Stiri pe aceeasi tema

- Singuratatea este tema abordata in cel mai nou spectacol al companiei de teatru independent Arte-Factum. „Monoloagele solitudinii” va avea avanpremiera vineri, de la ora 20, in Studioul Franciscan aflat in cladirea Centrului de Cultura și Arta a Județului Timiș. Spectacolul este inclus in programul…

- Cea de-a treia ediție a evenimentului WePerform – Seri de muzica și teatru va avea loc in urmatoarele doua weekend-uri in diferite parcuri și piețe publice din Timișoara. Primul eveniment din aceasta serie va avea loc vineri 9 iunie in Piața Sfantu Gheorghe cu incepere de la ora 19, Atelier de improvizație…

- Dupa opt zile in care timișorenii au putut vedea 31 de spectacole din 15 țari, cea de-a XIV-a ediție a festivalului TESZT – una speciala in cadrul programului Timișoara, Capitala Europeana a Culturii 2023 – care a reunit peste 3.000 de spectatori in salile teatrului, cele ale companiilor de teatru…

- Editii speciale cu si despre copii la „Care pe care”, „Copiii spun”, „Castiga Romania”, „Vedeta familiei” sunt programate pe TVR 1, de Ziua Copilului. Desene animate, filme family si spectacole ale Operei Comice pentru Copii, la TVR 2 si TVR Cultural. Teatru si folclor pentru copii, la TVR 3, potrivit…

- Veștile bune continua sa vina de la Iulius Town, unde timișorenii sunt așteptați sa petreaca un weekend plin de evenimente pentru toata familia. „Timișoara – 1930, Primul Concurs Internațional de Automobile din Banat”, 3x3 Iulius Town Challenge, expoziția „Simfonia Existenței”, dar și Cocktail Botanica…

- Cea de-a patra ediție a festivalului de teatru și artele spectacolului „Sunlight Theater”, organizat de fundația culturala „Artmedia”, continua in luna mai cu doua spectacole de același tip și totuși diferite, in care protagoniști sunt doi actori de prima marime a teatrului romanesc, Raluca Aprodu…

- Un final de saptamana in care arta este exprimata liber, sub forma de dans, muzica, desen și teatru, se anunța pe agenda evenimentelor de la Iulius Town. Check Art Festival readuce in Timișoara statui vivante, mimi, bufoni, marionete gigant, dans, dar și multe alte numere incredibile executate de artiști…

- Teatrul Basca din Timișoara și Rimini Protokoll din Berlin au demarat seria de spectacole in mișcare. In centrul atenției este un camion reconvertit care transporta povești și doi șoferi de TIR. „Cargo Berlin – Timișoara” este o experiența teatrala inedita și face parte din programul Timișoara 2023