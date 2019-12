Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul Constanta a lansat sambata seara cartea “Campionii creeaza campioni”, in care Gheorghe Hagi isi dezvaluie secretele prin care a creat acest club, prezentand conceptul tehnic care sta la baza formatiei de la malul marii. Presedintele Viitorul, Gheorghe Popescu, spune ca nu mai stie alt antrenor…

- La doua zile dupa sarbatoarea de zece ani de viata, la FC Viitorul si Academia Hagi are loc, astazi, un alt eveniment important, lansarea cartii tehnice "Campionii creeaza Campionildquo;, gandita, conceputa si creata de Gica Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul.Evenimentul este gazduit de hotelul Iaki…

- Petrec impreuna 11 luni pe an, la antrenamente, in cantonamente și competiții. Victor Mihalachi (30 de ani ) și Catalin Chirila (21 de ani) reprezinta experiența și tinerețea din echipajul de canoe dublu, cotat cu șanse la podium la Jocurile Olimpice. Cei doi canoiști sunt convinși ca o medalie la…

- La Complexul Iaki din Mamaia va avea loc, luni, 11 noiembrie, evenimentul de lansare a cartii tehnice "Campionii creeaza Campionildquo;, gandita si conceputa de Gica Hagi, cel mai mare fotbalist roman al tuturor timpurilor, creatorul proiectelor fotbalistice de mare succes Academia Hagi si FC Viitorul.Lucrarea…

- Echipa de handbal feminin SCM Craiova a ratat duminica, pe teren propriu, calificarea in turul al treilea al Cupei EHF, dupa ce a fost invinsa de formatia norvegiana Tertnes Bergen, cu scorul de 33-20 (22-9), in mansa retur din turul secund al competitiei, potrivit news.ro.Citește și: Doi…

- ​Echipa de handbal feminin SCM Craiova a ratat duminica, pe teren propriu, calificarea în turul al treilea al Cupei EHF, dupa ce a fost învinsa de formatia norvegiana Tertnes Bergen, cu scorul de 33-20 (22-9), în mansa retur din turul secund al competitiei, potrivit News.ro.…

- Echipa de handbal feminin SCM Craiova a ratat duminica, pe teren propriu, calificarea in turul al treilea al Cupei EHF, dupa ce a fost invinsa de formatia norvegiana Tertnes Bergen, cu scorul de 33-20 (22-9), in mansa retur din turul secund al competitiei potrivit news.roAmbele manse s-au…

- Ziarul Unirea Victorie pentru Volei Alba Blaj, 3-0 cu „U” NTT Data Cluj, in primul meci de pregatire, la turneul de la Lugoj Volei Alba Blaj, deținatoarea eventului național și participanta in grupele Ligii Campionilor ,a debutat cu un succes, 3-0 (25-11, 25-22, 25-11), cu U NTT Data Cluj, in primul…