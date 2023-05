Stiri pe aceeasi tema

- RPC Group a inceput construcția a 32 apartamente si un spațiu comercial, in cartierul “opportunity Freidorf”, chiar in vecinatatea magazinului LIDL de pe strada Nicolae Andreescu. Apartamentele sunt localizate pe Strada Mile Carpineșan din Timisoara, beneficiind de toate utilitațile si strada asfaltata.…

- CFR Timisoara a incheiat sezonul cu o medalie in Liga I la futsal, dupa o finala mica, in unica mansa si acasa, cu Autobergamo Deva. Gazdele s-au impus cu 3-2 dupa un final tensionat si se claseaza astfel pe 3 la nivel national. Hunedorenii, la capatul unui campionat dezamagitor, in ciuda castigarii…

- Dr. Faustus theater-concert, inspirat de romanul lui Thomas Mann și creat in cel mai nou laborator de instrospecție muzicala/teatrala #artefactum, deschide luni, 15 mai, stagiunea „Nocturnalii inside 2023” a companiei de teatru independent Arte-Factum. Evenimentul se va desfașura de la ora 20:00, in…

- Indragitul festival cultural pentru copii „Casuța piticilor”, organizat de Institutul Francez din Timișoara, a ajuns la cea de-a XII-a ediție, și se va desfașura la sfarșitul acestei saptamani, in zilele de 13 și 14 mai, pentru piticii mai mici și mai mari, cu varste cuprinse intre șase luni și 14 ani.…

- Sunt declaratii facute de liderul Uniunii, Kelemen Hunor, reales pentru cel de-al patrulea mandat la Congresul UDMR, desfasurat pentru prima data la Timisoara. El a fost, de altfel, singurul candidat. Liderul UDMR a mai spus ca Uniunea doreste sa-si pastreze actualii parteneri politici. Kelemen Hunor…

- Ateliere gastronomice care trateaza „Gustul ca patrimoniu”, profesori și sute de copii și tineri angrenați in „Educație pentru schimbare” – activitați pentru promovarea consumului responsabil, reducerea risipei alimentare, hrana sanatoasa și gradinarit urban, Festivalul LA PAS: Festival de gastronomie…

- Teatrul maghiar timișorean se pregatește de cea de-a XIV-a ediție a TESZT – Festivalul Euroregional de Teatru din Timișoara – o ediție organizata in cadrul programului Capitala Europeana a Culturii 2023, la care vor participa companii din 15 țari, cu spectacole care au loc atat in sala cat și in aer…

- Cu sansa a doua in fata favoritei competitiei, CSM Lugoj a pierdut in aceasta seara, la Torino, contra italiencelor de la Reale Mutua Fenera Chieri, prima mansa a finalei CEV Challenge Cup. Desi au fost aproape de a castiga setul 2, timisencele au fost invinse pana la urma cu 3-0. Echipa din Chieri…