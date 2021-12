"Exorcism" sângeros în Panama: 50 de ani de închisoare pentru membrii unei secte Pedepse de pâna la 50 de ani de închisoare au fost pronunțate împotriva membrilor unei secte panameze care au ucis șase copii și o femeie însarcinata pe 14 ianuarie 2020, în cadrul unei ceremonii de &"scoatere a demonului&", a anunțat vineri Parchetul panamez, citat de AFP.

&"Tribunalul a aplicat pedeapsa maxima de 50 de ani de închisoare fiecaruia dintre cei șapte acuzați&" din secta &"Noua Lumina a lui Dumnezeu&", a precizat procuratura într-un comunicat.

"Alți doi membri ai sectei au fost condamnați anterior fiecare la 47 de ani de închisoare…

Sursa articol: hotnews.ro

