- Anunțul Moderna, facut dupa o analiza preliminara a rezultatelor din faza 3 a studiului clinic, vine la puțin timp dupa o veste similara a Pfizer și ofera un pic de optimism, intr-un moment in care mai multe țari se confrunta cu un val epidemic agresiv, scrie BBC News.Un nou vaccin impotriva COVID are…

- Dupa ce in martie 2020 toate bursele au cazut mai puternic decat in 2008, acum ne uitam la fiecare veste care vine dinspre companiile farmaceutice. Vestile ca se pregateste un vaccin nu mai impresioneaza bursele. In schimb, unul aparut anul acesta ar vindeca si economia mondiala care ar evita o criza…

- In urma cu aproximativ doua saptamani, pompierii din județul Timiș i-au indemnat pe cetațeni sa doneze plasma la Centrul de Tranfuzii din Timișoara pentru a-l putea ajuta pe parintele Varlaam. Citește și: Varlaam Almajanul, staretul manastirii Partos, in stare grava dupa ce a luat Covid. Apel…

- Cristina spune ca totul a inceput de la dorinta de a-si sarbatori fiica si de la faptul ca unul dintre oamenii dragi invitati a relatat ca ”a avut o jena in gat, probabil "de la apa rece", dar si ca o "ruda apropiata nu s-ar simti bine”. "Pacienta din salonul 13 M-a lovit! M-a lovit…

- Restricții noi și vești proaste, acestea sunt noutațile in aceasta perioada in plina evoluție a pandemiei. Managerul de la Institutul „Matei Balș”, Adrian Streinu-Cercel a vorbit ieri seara despre cat va mai dura pandemia, in cel mai fericit caz, dar și despre faptul ca romanii trebuie sa se obișnuiasca…

- Numerosi lideri internationali i-au transmis vineri mesaje de insanatosire grabnica presedintelui american Donald Trump, dupa ce acesta a anuntat ca a fost infectat cu noul coronavirus. Anuntul, venit cu o luna inaintea alegerilor prezidentiale, a starnit agitatie in media si pe pietele financiare…

- Autoritațile anunța ca, in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 1770 de persoane (dintre care 1655 adulți și 117 copii). Vestea buna este ca, pana la data curenta au fost vindecate 1210 de persoane.

- Mai mulți oameni de știința afirma ca pragul imunitații de grup este mai mic decat s-a crezut inițial. New York Times a publicat opiniile a zeci de specialiști care considera ca nu este nevoie ca 70% din populație sa treaca prin boala COVID-19, ci va fi nevoie de mult mai puțin pentru ca Sars-CoV-2…