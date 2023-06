Există mituitori, dar NU EXISTĂ mituiți In dosarul mitei de 700 de mii de euro de la Unifarm, luata pentru achiziția de maști s-a dat achitare. Instanța de apel a dat achitare pentru abuz in serviciu și luare de mita pe motiv ca fapta nu exista. Așadar, mita de 700 de mii de euro nu exista. Asta in condițiile in care, in prima instanța, se daduse condamnare la 6 ani și jumatate pentru aceleași fapte. Decizia instanței este definitiva, deci inculpații sunt spalați judiciar atat de bine acum incat vor putea cere daune morale de milioane de euro pentru eroare judiciara și arest, devenit, retroactiv, ilegal. Nu exista decat doua explicații… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

