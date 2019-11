Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, a declarat luni, la conferinta Mediul Concurential si Competivitatea in Sectoare Cheie ale Economiei Romanesti, ca "Romania este campioana cresterii economice in UE", intrucat s-a apropiat cel mai rapid de media Uniunii, potrivit Mediafax.ro."Raportul…

- Intrebat daca exista pericolul sa nu avem un Guvern, pana dupa primul tur al alegerilor prezidențiale, Rareș Bogdan a raspuns, in direct, la Romania TV: "Nu exista acest pericol. PNL-ul are toate atuurile, președintele la fel. Toata lumea și-a dorit un președinte jucator. Pai uite, in momentul…

- La finele lunii septembrie, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, declara ca in acest an va finaliza o investigatie mai ampla demarata in urma cu trei ani pe piata masei lemnoase din Romania. Investigatia a fost declansata de autoritatea de concurenta in anul 2016, la 59 de firme,…

- Stim cum se va sfarsi investigatia Comisiei Europene legata de CFR Marfa, dar nu stim inca suma pe care va trebui sa o returneze statului compania, in conditiile in care Ministerul Transporturilor sustine ca societatea are si niste obligatii legate de securitate nationala, care este normal sa fie…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat ca isi doreste ca toate partidele politice sa isi asume ca obiectiv bunastarea romanilor si a anuntat ca grupul parlamentar al minoritatilor nationale din Camera Deputatilor a semnat Pactul national pentru bunastarea romanilor. "Am lansat la sfarsitul saptamanii…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a relatat discuțiile cu Viorica Dancila despre candidatura la prezidențiale. Tariceanu susține ca Dancila i-a promis ”cu o seninatate cuceritoare” ca PSD il va susține pe el la prezidențiale, dar in doar cateva saptamani și-a schimbat poziția radical și…

- Klaus Iohannis susține o declarație de presa, la Palatul Cotroceni, incepand cu ora 18:00, cu privire la criza politica din Romania. Președintele susține ca PSD-ALDE trateaza romanii cu dispreț și...

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, le-a cerut colegilor sai de partid, intr-un mesaj pe WhatsApp, sa fie pregatiti sa participe saptamana viitoare la sedinte ale structurilor de conducere ale formatiunii, in care sa se aprobe constituirea aliantei politice ALDE – PRO Romania si a aliantei electorale…