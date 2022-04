EximBank finanţează cu 14,25 milioane de lei compania timişoreană Glissando, distribuitor de pesticide şi îngrăşăminte chimice ”EximBank a incheiat un acord financiar in valoare de 14,25 milioane de lei cu compania timisoreana Glissando SRL, principali distribuitori de pesticide, ingrasaminte chimice si alte inputuri pentru agricultura, destinat finantarii activitatii curente a societatii. Pachetul financiar structurat de banca include atat componenta de finantare – care asigura necesarul de lichiditate pentru activitatea de comert si pentru alte cheltuieli curente, cat si de garantare – garantie de stat emisa in cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19, dedicata companiilor mari, ce acopera 90% din finantare”, anunta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Amenzi de peste 1.3 milioane de lei pentru nerespectarea regimului substanțelor periculoase: In Alba, polițiștii au confiscat peste 138 de tone de ingrasaminte chimice Amenzi de peste 1.3 milioane de lei pentru nerespectarea regimului substanțelor periculoase: In Alba, polițiștii au confiscat peste…

- EximBank a anuntat miercuri ca a incheiat un acord financiar in valoare totala de 21 de milioane de lei cu Urbioled Iasi, companie producatoare, distribuitoare si instalatoare de surse de iluminat tip LED, iar pachetul financiar structurat de banca este destinat finantarii activitatii curente a societatii.…

- ”EximBank a incheiat un acord financiar in valoare totala de 21 de milioane de lei cu Urbioled Iasi, companie producatoare, distribuitoare si instalatoare de surse de iluminat tip LED. Pachetul financiar structurat de banca, destinat finantarii activitatii curente a societatii, include un plafon multiprodus…

- ”Dupa o perioada de pre-integrare, EximBank si Banca Romaneasca (BROM) demareaza procesul de fuziune prin absorbtie dupa ce, astazi, Adunarea Generala a Actionarilor BROM si-a exprimat acordul de principiu pentru aceasta operatiune si a imputernicit administratorii Bancii Romanesti sa intocmeasca proiectul…

- EximBank si Banca Romaneasca demareaza procesul de fuziune prin absorbtie. Prețul pe care-l va plati EximBank pentru Banca Romaneasca este de cateva zeci de milioane de euro. EximBank si Banca Romaneasca (BROM) demareaza procesul de fuziune prin absorbtie dupa ce, luni, Adunarea Generala a Actionarilor…

- ”Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, a aprobat repartizarea catre bugetele locale ale unor unitati administrativ-teritoriale a celei de-a treia transe, in valoare de 28.493.547,58 lei, din subventia de compensare a costurilor legate de achizitia gazelor naturale…

- ” Exportatorii romani beneficiaza si la inceputul acestui an de protectie extinsa in derularea relatiilor comerciale cu partenerii din tarile UE si OECD odata cu prelungirea pana la 31 martie 2022 a schemei de asigurare pe termen scurt a riscurilor temporar non-piata pe care EximBank o ofera in numele…

- “Techventures Bank si EximBank au structurat un pachet financiar care securizeaza necesarul de lichiditati pentru finantarea activitatii curente a companiei Veltravel.ro, furnizor de servicii turistice online. Societatea a beneficiat de un credit in valoare de 1,5 milioane de lei de la Techventures…