EximBank finalizează achiziţia Băncii Româneşti EximBank a finalizat achizitia Bancii Romanesti SA (BROM), oferta inaintata fiind parte a acordului incheiat in luna iunie 2019 intre EximBank si National Bank of Greece (NBG) privind achizitia participatiei acesteia de 99,28% in actionariatul BROM, potrivit unui comunicat al bancii.



In comunicat se mentioneaza ca, in urma achizitiei, EximBank intra pe atractiva piata de retail din Romania, devenind o banca universala cu servicii complete si continuand sa isi indeplineasca misiunea pe termen lung prin sustinerea si promovarea dezvoltarii economice a Romaniei.



