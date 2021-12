Exigenţele Rusiei, `complet inacceptabile` pentru Suedia Exigentele formulate de Moscova in legatura cu NATO, in special cu privire la inghetarea extinderii acesteia in Europa, sunt "complet inacceptabile", a afirmat luni Suedia, non-membru, ci stat partener al Aliantei Nord-Atlantice, noteaza AFP preluat de agerpres. "Nu vom intra in NATO nici acum, nici mai tarziu, dar este o decizie in intregime suedeza care nu priveste pe nimeni altcineva", a declarat ministrul suedez al apararii, Peter Hultqvist, intr-un interviu acordat cotidianului Dagens Nyheter.



