Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in ceea ce priveste decontarea cotei de pana la 50% pentru anul 2022, aceasta va fi realizata in doua etape, astfel: – pana la data de 30 septembrie 2022, pentru cheltuielile aferente consumului de energie electrica pentru irigatii in perioada de pana la 30 iunie 2022; – pana la data de 15 decembrie 2022 pentru cheltuielile aferente consumului de energie electrica pentru irigatii realizat in perioada 1 iulie-30 octombrie 2022. „Venim cu aceasta facilitate, reprezentand o masura de sprijin pe termen scurt pentru…