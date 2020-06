Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri excursionisti disparuti intr-o zona impadurita izolata din Noua Zeelanda au fost gasiti in viata dupa 18 zile, informeaza DPA. Dion Reynolds si Jessica O'Connor, ambii in varsta de 23 de ani, plecasera intr-o drumetie in Parcul National Kahurangi, din zona superioara a Insulei…

- O romanca de 39 de ani a fost omorata cu lovituri de cutit de catre sotul sau italian, in fata celor trei copii, cel mai mic in varsta de doi ani. Barbatul a fost arestat si urmeaza sa fie interogat de un magistrat.

- O familie cu 8 membri, tatal si 7 copii, a ramas fara casa la inceputul lunii aprilie in urma unui incendiu in satul Țibanești, județul Braila. Preotul, prezent la stingerea focului si impresionat de drama familiei, impreuna cu un alt localnic, au hotarat sa o sprijine si sa ridice o noua locuinta,…

- Federația Romana de Fotbal a decis sa anuleze competițiile naționale de copii și juniori din sezonul 2019/2020. Hotararea a fost luata impreuna cu reprezentanții cluburilor din fotbalul juvenil, dupa ce Guvernul a anunțat ca elevii nu se vor mai intoarce la școala pana la toamni, vizeaza nu mai puțin…

- Medicii pediatri britanici si francezi alerteaza asupra aparitiei in ultima perioada a unor cazuri suspecte de insuficienta cardiaca la copii, unii dintre ei fiind depistati pozitiv la testul pentru COVID-19. Cu detalii, corespondenta RRA la Paris, Daniela Coman: In ultimele trei saptamani diagnostice…

- Trei copii din SUA infectati cu noul coronavirus sunt tratati pentru un sindrom inflamator rar. Acesta pare similar cu cel care a ridicat ingrijorare in randul medicilor din Marea Britanie, Italia si Spania, a declarat pentru Reuters un specialist in tratarea pacientilor. Dintre cei trei copii, unul…

- Intervenție salvatoare pentru o mama și trei copii din localitatea clujeana Liteni, intoxicați cu gaze in propria locuința. S-a intamplat sambata seara, cand o autospeciala și un echipaj SMURD au fost