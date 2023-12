Excursiile cu săniile trase de câinii Husky din Harghita, magnet pentru turiștii străini Excursiile cu saniile trase de cainii Husky sunt tot mai cautate, atat de romani cat și de turiștii straini. O buna parte dintre turiștii care ajung in zona susțin ca au venit in Harghita pentru peisajul de vis dar și pentru astfel de calatorii. In Harghita , un strat consistent de zapada s-a așezat, transformand peisajul intr-unul de vis. Cei care vor sa se bucure de o experiența cu adevarat unica se pot aventura intr-o excursie cu saniile trase de cainii Husky. Aproximativ 30 de caini sunt inhamați și pregațiți. ”O experiența minunata. Le recomand tuturor care vin aici sa experimenteze aceasta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

