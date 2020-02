Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Senatului si ministru de Externe a fost la DNA pentru a fi audiat ca martor in dosarul legat de pozitia agentului guvernamental al Romaniei in fata Curtii europene a drepturilor omului. La iesirea lui Melescanu din sediul DNA, insotit de avocata, acesta a fost confruntat…

- Decizia pentru organizarea unui congres de fuziune in luna iulie va fi luata in Comitetul politic al USR și in Consiliul Național al PLUS, care vor avea loc pe 8 februarie, in București. In cursul lunii februarie, filialele USR și PLUS urmeaza sa iși desemneze de comun acord candidații comuni ai…

- Zeci de mii de moldoveni care și-au inregistrat domiciliile peste Prut doar ca sa obțina carți de identitate romanești au fost luați in calcul de fosta ministra de Externe de la București, pentru a da unda verde inființarii a șapte noi farmacii intr-o localitate deja suprasaturata de unitați de comercializare…

- Nascuta in Germania, dar cu origini franceze și egiptene, jurnalista Sophie Ayad este femeia cu care Ion Țiriac a imparțit viața timp de noua ani, in perioada 1992-2001. Nu au ajuns niciodata in fața altarului, dar au impreuna doi copii: pe Karim (23 de ani) și pe Ioana (20 de ani). Și cand te refuza,…

- Fara stabilitate si stat de drept nu exista evolutie, iar Statele Unite ale Americii isi doresc o Romanie puternica economic in rolul de cel mai bun partener, declara noul ambasador al SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, intr-un interviu acordat AGERPRES. Zuckerman a vorbit și despre un subiect sensibil,…

- Cristina Neagu (31 de ani) a primit azi trofeul pentru cea mai buna jucatoare din lume in 2018. Cu 4 astfel de trofee in vitrina, Cristina Neagu atinge o performanța unica in hanbdalul feminin. GSP e singura redacție din Romania care a trimis o echipa de jurnaliști la Campionatul Mondial de handbal…

- Numarul politelor active de asigurare obligatorie a locuintei (PAD) a crescut in octombrie cu 1,48%, ajungand la 1.712.567, comparativ cu 1.687.495 de polite PAD active la 31 octombrie 2018, conform statisticilor Pool-ului de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID), societatea care emite acest…