- Conform prognozei meteo ANM pentru luni, 28 martie, cerul va fi senin și vantul va sufla slab. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați, Craiova, Ploiești, Braila, Buzau.

- Conform prognozei meteo ANM pentru duminica, 27 martie, vremea se va menține calda. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați, Craiova, Ploiești, Braila, Buzau.

- WIZZ AIR REIA ZBORURILE PE 26 DE RUTE DE PE 7 AEROPORTURI DIN ROMANIA București, 22 martie 2022: Wizz Air, compania aeriana cu cea mai rapida creștere din Europa, anunța astazi reluarea graduala a zborurilor pe 26 de rute ce decoleaza de pe 7 aeroporturi din Romania catre destinații variate din 8 țari.…

- Incepand de ieri, Lensa, cel mai apreciat magazin de optica din Romania, a lansat ediția de primavara a programului „Rabla la ochelarii de vedere”. Anul acesta, valoarea totala a voucherelor pentru inlocuirea unei perechi de ochelari vechi cu unii noi a fost dublata de la 500 lei la 1.000 lei. Cum beneficiezi…

- La Filarmonica Oltenia Craiova va avea loc, vineri, 25 februarie, ora 19.00, un concert de pian, sub bagheta dirijorului Valentin Doni, Cavaler al Ordinului de Arte si Litere conferit de Guvernul Francez. Concertul nr. 2 in La major pentru pian și orchestra de Franz Liszt va fi interpretat de OANA CSIKY,…

- „Miracol”, thrillerul psihologic regizat de Bogdan George Apetri, se vede incepand de azi pe marile ecrane din toata țara și in Suceava la Cinema City iar biletele sunt disponibile aici: https://bit.ly/MiracolLaSuceava. Filmul va rula pe ecranele a peste 40 de cinematografe din 20 de orașe din Romania…

- In ziua de 15 Ianuarie 2022 la ora 23:51:26 (ora locala a Romaniei) s-a produs in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.5, la adancimea de 106km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 87km E de Brasov, 97km S de Bacau, 99km NE de Ploiesti, 107km…

- Anul trecut, Editura Humanitas a lansat o antologie inedita, un volum aparut sub ingrijirea Andreei Rasuceanu, coordonatoarea colecției „Scriitori romani contemporani”. „Cartea orașelor” cuprinde 16 texte despre tot atatea orașe din Romania Mare: București, Sibiu, Cluj, Timișoara, Oradea, Chișinau,…