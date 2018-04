Stiri pe aceeasi tema

- Watford Insurance a notificat deja Autoritatea de Supraveghere Financiara privind intentiile sale si a depus si cerere pentru a intra in Biroul Asiguratorilor Auto din Romania(BAAR). Aceasta inseamna ca peste o luna, cel tarziu in luna iunie, ar trebui sa inceapa sa vanda pe piata locala. Intaro,…

- Trei soferi care conduceau sub influenta alcoolului si a substantelor psihoactive au fost prinsi de politistii de la Brigada Rutiera a Capitalei intr-un interval de numai sase ore, iar pe numele lor au fost intocmite dosare penale si le-au fost suspendate permisele auto, scrie NEWS.RO.Citeste…

- Baza de dare CEDAM, care cuprinde tot istoricul de daune al mașinilor asigurate din Romania, va trece de la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) la Biroul Asiguratorilor Auto (BAAR), scrie Capital . Aceasta va primi funcții noi, astfel incat asiguratorii sa poata accesa mai multe informații.…

- Pana la finalul lunii iulie, baza de date CEDAM, care cuprinde istoricul de dauna al tuturor mașinilor asigurate in Romania, va fi transferata complet de la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) la Biroul Asiguratorilor Auto (BAAR). Cu aceasta ocazie, sistemul iși va schimba denumirea, dar va…

- In prezent, calitatea de membru al Uniunii Europene al Marii Britanii impiedica Registrul Auto Roman sa interzica circulația mașinilor cu volan pe dreapta pe strazile din Romania. Cel mai probabil situația se va schimba dupa Brexit.

- Achiziția unei mașini second-hand in Romania seamana cu jocul la loz in plic. Poți sa caștigi sau poți sa pierzi. Lucrul acesta are toate șansele sa se schimbe. Un nou serviciu care are ca obiect o informare rapida, corecta și transparenta a cumparatorilor de autovehicule la mana a doua va fi pus la…

- Luni, in jurul orei 13.00, polițiști din cadrul Postului Provița de Jos, in timpul unei acțiuni rutiere, au observat un autovehicul cu placuțe de inmatriculare emise de autoritațile bulgare, al carui conducator, la vederea autospecialei de poliție, a virat drapta, parcand pe acostamentul drumului.…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si Registrul Auto Roman (RAR) au decis implementarea si derularea a trei proiecte noi cu impact asupra tuturor autovehiculelor din Romania. Printr-un serviciu pus la dispozitie de RAR, toti cei care vor sa cumpere o masina second hand pot afla prin SMS numarul…