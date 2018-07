LIBERTATEA TE AJUTĂ: Ce premii în bani primesc cuplurile cu 50 de ani de căsnicie

Ieri, am fost la Primăria Sectorului 3, de care aparțin, și am primit 1.000 de lei, pentru că eu și soția avem peste 50 de ani de căsnicie. Dar, am citit în ziare și am văzut și la televizor, că Primăria Generală a Capitalei acordă… [citeste mai departe]