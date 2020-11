Ajutorul sefului de post din comuna Gaiseni, judetul Giurgiu, Marius Buturugaru, a fost gasit impuscat in cap intr-o masina, joi, 26 noiembrie 2020, de un trecator la iesirea din localitatea Gaiseni catre Cascioarele. Numai ca moartea acestui polițist ascunde in spate o poveste incredibila avandu-l in prin plan pe unul dintre cei mai controversați lideri PSD din țara. Apropiere periculoasa cu sfarșit tragic Politistii ajunsi la fata locului au constatat ca este vorba de ajutorul sefului de post din localitatea Gaiseni, in varsta de 29 de ani care se afla in timpul liber, in masina personala, impuscatura…