- 113 pacienți erau internați in Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța unde a izbucnit un incendiu puternic vineri dimineața, dintre care 10 in secția de Terapie Intensiva, anunța Ministerul Sanatații, intr-un comunicat.Toți pacienții vor fi transferați la Spitalul Județean De Urgența Constanța,…

- Incidenta cazurilor de coronavirus la mia de locuitori pe ultimele 14 zile este in crestere constanta in toata tara, iar in spatiul public se vorbeste despre localitati care intra in scenariul „galben" sau scenariul „rosu". Aceste scenarii, da fapt, nu mai exista oficial, ci ne vom raporta la patru…

- Lucrarile pe soseaua Bucium vor fi finalizate in acest sfarsit de saptamana. Constructorul Conest a dat asigurari ca, luni, la inceputul scolii, circulatia rutiera va fi deschisa pe partea carosabila afectata de lucrari, respectiv tronsonul de la intersectia cu bld. Poitiers si pana la Institutul de…

- Un incendiu provocat de un pacient a avut loc duminica dimineața la Spitalul de Psihiatrie din Arad. Trei pacienți și trei cadre medicale au fost duse la UPU Arad, dupa ce s-au intoxicat cu fum. Potrivit ISU Arad, pompierii au fost sesizați duminica dimineața, la ora 4.24, cu privire la un…

- CARANSEBEȘ – Noua organigrama a spitalului din Caransebeș, anunțata de managerul interimar Adrian Dumbrava, ajunge in dezbaterea legislativului local, care va trebui sa spuna daca e de acord sau nu cu modificarile propuse, unele dureroase pentru anumiți angajați! Dumbrava le-a spus aleșilor locali inca…

- Secretarul de stat din ministerul sanatații, Andrei Baciu, a declarat, vineri, ca ministerul a sesizat organele de cercetare penala in ultimele saptamani in cazul a 370 de persoane care au incercat sa obțina certificate de vaccinare in baza unor adeverințe posibil false, obținute prin modificarea datelor,…

- Producatorul polonez PESA a livrat inca doua tramvaie la Iasi, vehicule care au ajuns in depoul de la Gara in cursul zilei de ieri. Livrarea a fost facuta la doua saptamani dupa aducerea la Iasi a primelor doua tramvaie. Deocamdata, niciun tramvai PESA nu circula pe caile de rulare din oras, dar directorul…

- Ministerul Sanatații a emis in cursul acestei zile dispoziția de schimbare din funcție a managerului Institutului de Psihiatrie Socola, Bogdan Șaramet. In locul acestuia, la conducerea institutului a fost numita Andreea Szalontay, fost director medical la Socola, in prezent medic psihiatru in cadrul…