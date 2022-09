Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de externe, Annalena Baerbock a subliniat rolul vital constant al ONU in gestionarea crizelor mondiale, inainte de a pleca in New York pentru a participa la reuniunea Adunarii Generale a ONU, ale carei lucrari se deschid marti, potrivit DPA și Agerpres . Totusi, Baerbock a adaugat ca…

- Cei doi lideri, care au avut o convorbire telefonica, s-au declarat pregatiti pentru o "interactiune nepolitizata" in aceasta problema, cu participarea Agentiei internationale pentru energia atomica (AIEA), conform unui comunicat postat pe site-ul Kremlinului.Energoatom, operatorul ucrainean al centralei…

- Liderul de la Kremlin și președintele francez Emmanuel Macron au vorbit despre situația de securitate de la centrala nucleara Zaporojie, aflata sub controlul forțelor invadatoare, a anunțat, duminica, Kremlinul, relateaza Reuters, conform Agerpres.

- Situația la centrala nucleara de la Zaporojie este extrem de grava, aaceasta este concluzia la care au ajuns reprezentanții Agenției Internaționale pentru Energie Atomica, in ultimele ore. In cursul zilei de joi, Consiliul de Securitate al ONU s-a intrunit de urgenta la solicitarea Rusiei, cu scopul…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a declarat joi in fata Consiliului de Securitate al ONU ca situatia este grava si a cerut acces la centrala nucleara de la Zaporojie, in legatura cu care Moscova si Kiev se acuza reciproc ca au bombardat-o, informeaza…

- Situația de securitate in toata Ucraina continua sa fie violenta și imprevizibila din cauza atacurilor militare in curs ale Rusiei, cu lupte active in țara și condiții de siguranța incerte, a avertizat joi ambasada SUA, intr-o alerta de securitate publicata pe site-ul ambasadei, dupa atacul cu rachete…

- Un fost oficial din cadrul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fostul KGB) a preluat, marti, conducerea „guvernului” regiunii Herson, ocupata in cea mai mare parte de fortele invadatoare ruse.