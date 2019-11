Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a fost intampinat, sambata, la sosirea la Centrul de conferinte Agora din Iasi, de reprezentantii asociatiilor Moldova Vrea Autostrada si Impreuna pentru A8. Afisand un banner cu mesajul "A8 - Domnule Presedinte, nu uitati de Autostrada Unirii - A8", "Moldova vrea…

- Asistatii sociali pitesteni vor munci la intretinerea gazonului de pe stadionul Nicolae Dobrin. Potrivit hotararii referitoare la masurile pentru aplicarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, Consiliul Local al Municipiului Pitești a aprobat Planul cuprinzand acțiunile și lucrarile de…

- INVESTITIE… Compania Nationala pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere, prin DRDP Iasi, a ajuns in faza de finalizare a procedurii de atribuire a contractului privind proiectarea si executia noului pod de la Crasna, situat pe DN 24, km 105+678, judetul Vaslui. Valoarea estimata a contractului este…

- Vicepreședintele PNL Laurențiu Leoreanu acuza guvernul PSD de incompetența, susținand ca lucrarile la Autostrada Targu Mures – Iasi – Ungheni, intitulata și Autostrada Unirii, nu au inceput nici acum, deși au trecut 10 luni de la promulgarea legii pentru demararea proiectului rutier.Citește…

- Compania Vestmoldtransgaz, care este filiala filiala Transgaz din Republica Moldova, a anulat licitatia pentru construirea unui segment al interconectorului Iasi – Ungheni – Chisinau. Mai exact, segmentul in cauza este lotul 6 care presupune construirea urmatoarelor conducte: conducta de distributie…

- Nu s-a schimbat nimic in documentația primariei pentru Parcul Copiilor, dar municipalitatea a lansat licitația cu numarul șase. Licitația cu numarul șase ar fi fost și in iulie, insa reprezentanții instituției de pe C.D. Loga s-au incurcat in numaratoare la acea vreme. De data aceasta este…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era de 9.326 persoane la finele iulie 2019, in crestere cu 14 persoane fata de luna precedenta, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).Citește și: VIDEO Dancila, anunț BOMBA in timpul discuțiilor cu protestatarii…

- Fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, si actualul rector al Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi (UAIC), a acumulat anul trecut o avere considerabila, fiind acum unul dintre cei mai bine platiti conducatori de universitate din tara.