Exclusiv. Story of my life – Raluka Seria „Story of my life” continua azi cu Raluka! Artista ne-a spus povestea vieții ei, intr-un mod haios, ajutata fiind de niște bilețele inedite. Afla chiar acum cum iși petrece diminețile, cine este Irina, și ce ii place sa manance dupa ce merge la petreceri. Raluka este una dintre cele mai indragite artiste din Romania. A lansat mai multe piese de succes precum „Aroma” și „Never Give Up”, ce au fost intens difuzate pe posturile de radio. Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

