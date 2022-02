Stiri pe aceeasi tema

- Tineri observați cu ajutorul camerelor de supraveghere sustragand butelii de la terasele din centrul orașului Polițiștii locali din cadrul Biroului Monitorizare Video au observat azi-noapte, in jurul orei 04.30, pe camerele de supraveghere din Piața Libertații, trei tineri care au sustras doua butelii…

- Polițiștii de frontiera botosaneni au descoperit și ridicat in vederea confiscarii, in urma unei acțiuni desfașurate in zona de competenta, 9.000 de pachete cu tigarete de contrabanda, in valoare totala de aproximativ 91.000 de lei. Ieri, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera…

- Polițiștii municipiului Cluj-Napoca – Secția 4 Poliție au reținut pe 6 ianuarie pentru 24 de ore, patru barbați cu varste cuprinse intre 16 și 47 de ani, banuiți de savarșirea unor infracțiuni de furt calificat, evadare sau tainuire. In urma cercetarilor și a activitaților informativ-operative demarate…

- Polițiștii bucureșteni au inceput identificarea celor zece tineri care au inchiriat vila din Capitala, pe care ulterior au vandalizat-o.In prezent, oamenii legii se folosesc in identificarea acestora de pozele pe care chiar ei și le-au facut inainte sa inceapa petrecerea de Revelion, in fața vilei inchiriate.…

- Spargere la Palatul Parlamentului duminica noapte! Un barbat aflat sub influența alcoolului a sarit gardul instituției, a spart un geam și a patruns in cladire. SPP-iștii au reușit sa-l imobilizeze și au chemat poliția. Barbatul care a spart, duminica noapte, Palatul Parlamentului, este un tanar irlandez…

- ActiveWatch condamna ferm actele de violența și de intimidare la care au fost expuse jurnalistele Lucia Goracci, Delia Marinescu, alaturi de cameramanul Miki Stojicic și editorul Sirdas Yildizdin, in data de 10 decembrie 2021, in biroul senatoarei Diana Iovanovici Șoșoaca. De asemenea, consideram ca…

- La sfarsitul saptamanii trecute, politistii rutieri, insotiti de politisti de la Sectia de politie rurala Ramnicelu, au facut o vizita unei familii din Ramnicelu. Vizita nu a fost intamplatoare, doi dintre membrii familiei - tata si fiica au fost, in trecutul recent, victime ale unor accidente rutiere…