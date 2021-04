EXCLUSIV. Șoferii clujeni, exasperați de EUROINS! Firma de asigurări are întârzieri uriașe la plata despăgubirilor

Într-o situație asemanatoare se afla și Octavian, cel care a avut accident pe data de 30 noiembrie. Șoferul a fost implicat într-un accident cu daune serioase, iar Euroins avea de achitat suma de 13.330 de lei în urma constatarii și a finalizarii dosarului.

&"Am fost implicat într-un accident serios pe 30 noiembrie, de Sf. Andrei și am așteptat 4 luni dupa banii pe care trebuie sa-i primesc de la aceasta firma de asigurari. Am finalizat dosarul de dauna și am acceptat oferta lor pe data de 22 decembrie, însa… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

