Stiri pe aceeasi tema

- Irina Manole, sefa Serviciului active fizice si plati directe din cadrul Oficiului Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale OJFIR Tulcea, arestata pentru luare de mita, solicita sa fie pusa in libertate Cererea va fi analizata de judecatorii Curtii de Apel Constanta pe data de 13 aprilie 2021.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins definitiv cererea de revizuire formulata de Parchetul General in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita a fost achitat alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Ploiesti. Astfel, Curtea Suprema a respins, luni, ca inadmisibila cererea de…

- Magistrații spun ADIO pensiei anticipate. Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege initiat de parlamentarii PNL si USR care vizeaza abrogarea reglementarii prin care se permitea iesirea anticipata la pensie a judecatorilor si procurorilor. Legea actuala inițiata de PSD permitea magistratilor sa iasa…

- O clinica medicala privata din Bucuresti a fost obligata de instanta sa reangajeze un medic pe care l-a concediat invocand reducerea activitatii din cauza pandemiei. Sentinta nu este definitiva. Dosarul scoate la iveala ca medicul era platit cu 6.000 de lei pentru o norma de doua ore pe zi.…

- Curtea de Apel Bucuresti a pronuntat, marti, prima sentinta in dosarul finantarii campaniei din 2009, in care Elena Udrea, Ioana Basescu si Dan Andronic sunt inculpati pentru coruptie in legatura cu finantarea ilegala a campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din 2009. Elena Udrea a fost…

- Curtea de Apel Bucuresti va pronunta, marti, prima sentinta in dosarul finantarii campaniei din 2009, in care Elena Udrea, Ioana Basescu si Dan Andronic sunt inculpati pentru coruptie in legatura cu finantarea ilegala a campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din 2009. Pronuntarea va fi…

- Senatorii au adoptat, miercuri, proiectul care are ca obiect reglementarea unor masuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii (INM), formarea profesionala initiala a judecatorilor si procurorilor, examenul de absolvire a INM, stagiul si examenul de…

- Plenul CSM a respins astazi, 26 ianuarie, cererea de demisie a judecatorului Garri Bivol, la sediul Buiucani al Judecatoriei Chișinau. Din 11 membri prezenți la ședința, doar 4 au votat pentru acceptarea cererii.