Enigmatic dar și renumit, in același timp, Grupul de Comunicare Strategica se „ascunde”, de fapt, in spatele unei litere din lege. Pe langa explicațiile oficiale transmise evz.ro, am solicitat și opinia unor avocați care ne-au dezvaluit un fapt uluitor. Practic, așa cum a transmis Ministerul Afacerilor Interne ( MAI ), la solicitarea evz.ro, Grupul de Comunicare Strategica are in componența experți in comunicare din mai multe ministere și instituții. Neoficial, am aflat ca este vorba, in general, de purtatorii de cuvant, atat de la ministere cat și de la instituțiile subordonate. Șeful lor este…