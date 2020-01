Stiri pe aceeasi tema

- O fetita in varsta de 1 an si 6 luni, internata initial la sectia Pediatrie a Unitatii de Primiri Urgente Buzau, a fost transferata marti dimineata la un spital din Capitala dupa ce, in urma unui test...

- Un detinut inchis in Penitenciarul Giurgiu a murit in prima zide Craciun, dupa o bataie cu colegul de camera. Decesul asurvenit in baia celulei, dupa ce victima a primit o lovitura,arata datele preliminare din ancheta.Miercuri, in jurul orelor 05.30 intre doi detinuti inchisiin regim de maxima siguranta…

- Ieri, micuța a cazut pe scari, de la etajul doi și a fost grav ranita. A fost transportata la un spital de copii, iar apoi dusa la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, unde medicii au operat-o de urgența. Din nefericire, aceasta a decedat astazi. In acest caz s-a deschis un dosar penal pentru ucidere…

- O fetita nevazatoare in varsta de opt ani a murit ieri-dimineata la Spitalul de Neurochirugie Iasi dupa ce duminica a fost fost internata in stare grava dupa ce a cazut pe scarile Liceului Special „Moldova" din Targu Frumos. Incidentul s-a petrecut la etajul al II-lea, copila fiind in acel moment in…

- Tragedie intr-un centru pentru copii cu deficiențe de vedere, din județul Iași. O fetița de 6 ani a cazut pe scari și a murit la scurt timp dupa ce a fost dusa cu ambulanța la spital. Fata a ieșit din camera in timp ce ingrijitoarea plecase sa duca mancare altor copii.

- O fetița in varsta de șase ani a murit dupa ce in urma cu o zi a cazut pe scari in cadrul unitații in care invața. Fetița a fost grav ranita, iar eforturile medicilor de a o salva au fost zadarnice.

- Maria Paunescu tanara asistenta medicala in varsta de doar 36 de ani s-a stins din viața! Asistenta medicala a Unitații de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgențe Targu Jiu a fost diagnosticata in luna martie a acestui an cu tumora maligna pleurala-mezoteliom pleural epiteloid.…

- O fata in varsta de 7 ani a murit, miercuri seara, in localitatea Crancesti, din judetul Bihor, dupa ce peste ea a cazut o poarta de fotbal aflata pe terenul de fotbal al scolii. Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, ca fata in varsta de 7 ani s-ar fi jucat miercuri seara pe terenul din curtea…