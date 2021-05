Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Primele trei state calificate in finala Eurovision 2021 sunt Norvegia, Israel si Rusia. Larisa Roxana Giugiu, in varsta de 21 de ani, a participat astazi la Eurovision 2021. Roxen a reprezentat Romania cu melodia „Amnesia” și a intrat in competiție cu numarul 13. Dupa interpretarea prestata,…

- Roxen a scaapt de emoțiile așteptarii unui test PCR negativ, asta dupa ce intrase in izolare de ieri, alaturi de echipa Romaniei la Eurovision 2021. Daca nu ai aflat, duminica, delegatiile Romaniei si Maltei au fost informate ca nu vor putea participa la ceremonia de deschidere Eurovision 2021, din…

- Roxen, reprezentanta Romaniei la Eurovision 2021, se pregatește intens pentru momentul in care va urca pe scena, pe 18 mai, in prima semifinala. Liana Stanciu, șefa delegației Romaniei, a facut primele declarații despre șanșele artistei de a caștiga. „Roxen este un copil extrem de talentat și are un…

- Liana Stanciu, șefa delegației Romaniei la Eurovision 2021, a oferit declarații in exclusivitate pentru Antena Stars din culisele celui mai mare concurs de muzica de pe continent. Emoțiile sunt copleșitoare, iar Roxen a trecut de primele repetiții oficiale pe scena din Rotterdam.

- Roxen se pregatește de a doua repetiție la Rotterdam. Artista, care va reprezenta Romania la Eurovision, a povestit ca a fost foarte emoționata, duminica, la prima urcare pe scena competiției. Fiecare delegație ajunsa la Rotterdam este testata la 48 de ore. Artiștii nu au voie sa interacționeze cu alte…

- Vicepreședintele raionului Singerei, Tudor Tutunaru, este inca in stare de șoc, dupa ce a fost stropit cu verde de briliant de un membru PACE. Acesta a facut in exclusivitate pentru UNIMEDIA declarații despre indicentul de acum o saptamana și starea lui de sanatate.

- Saptamana trecuta le-am cunoscut pe cele 5 coleguțe care au intrat la vot pe virginradio.ro. A fost o dimineața cu emoții mari pentru fiecare pentru ele, dar mai ales pentru cele aflate pe primele doua locuri, Mariana si Corina. Mariana a fost desemnata Coleguța coleguțelor, cu doar 9 voturi in plus…

- Roxen va interpreta piesa „Amnesia” la Eurovision 2021. Pentru piesa aleasa de juriu a fost realizat și un videoclip, regizat de Bogdan Paun. Luminita Anghel, Andrei Tudor, Liana Stanciu, Lucian Ștefan, Bogdan Paun, Liviu Elekes, Bogdan Pavlica, Dan Manoliu și Gabriel Scirlet au format juriul care a…