Stiri pe aceeasi tema

- Radu Muicu angajat al Aparegio Gorj lupta din rasputeri pentru a-și salva soția bolnava, in varsta de 40 de ani și mama a doi copii. Melania Daniela Muicu este originara din orașul Targu-Carbunești, a fost diagnosticata cu cancer, s-a operat in Romania, dar din pacate, starea sa s-a agravat…

- Ilie Nastase este acuzat de sotia sa, Brigitte, ca a intrat abuziv in locuinta in care femeia se mutase dupa despartire si ca i-ar fi furat genti si pantofi. Aflata in concediu in Turcia, Brigitte a sunat la 112 si a reclamat presupusa spargere. Ilie Nastase ar fi intrat in vila pe fereastra, dupa…

- Relația dintre Ilie Nastase și Brigitte Sfat a ajuns la final. Bruneta nu ia in calcul o impacare cu fostul mare tenismen și a anunțat, recent, ca are un nou partener. Cu care, de altfel, a și plecat, marți, in vacanța in Turcia. Fara sa-i pese ca, inca, mai este casatorita, Brigitte Sfat a urcat, […]…

- Catalin Sindila și-a pierdut concubina in tragicul accident din Slatioara, pe care l-a transmis chiar el live pe Facebook. Dupa ce oamenii s-au revoltat pe rețelele de socializare și l-au acuzat de inconștiența, barbatul a avut o reacție de-a dreptul halucinanta

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania a dezvaluit la mijlocul lunii februarie imagini bomba cu Liviu Varciu in timp ce se saruta cu o dansatoare celebra. Chiar daca Anda Calin parea ca i-a iertat gestul, iata ca cei doi au anunțat astazi ca s-au desparțit. Liviu Varciu a lasat sa se ințeleaga ca el a…

- Maine se implinesc cinci ani de cand Brigitte a devenit soția lui Ilie Nastase. Din nefericire, cei doi nu vor putea sa sarbatoreasca din tot sufletul nunta de panza sau flori, pentru ca sunt pe cale sa divorțeze. In cadrul unui interviu oferit recent, bruneta a facut marturisiri emoționante din mariajul…

- Brigitte Sfat a publicat imaginea cu tanara care se afla in mașina soțului ei, atunci cand a fost prins baut la volan. Soția fostului tenismen a ținut sa precizeze ca nu vrea sa mai fie sunata pentru a da detalii despre dimineața in care Ilie Nastase a fost incatușat. Brigitte Sfat a publicat pe contul…

- Fostul mare tenismen Ilie Nastase s-a ales cu dosar penal dupa ce polițiștii de la Rutiera l-au gasit pe acesta baut la volan. Mai mult, Nastase i-a injurat și chiar scuipat pe oamenii legii.