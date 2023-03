Stiri pe aceeasi tema

- Procesul dintre Claudia Patrașcanu și Bianca Drpgușanu a luat sfarșit, dupa ce cele doua s-au intalnit la Tribunal in aceasta saptamana. Insa, nu acest lucru le-a creat neliniște in suflet, ci faptul ca s-au judecat in Postul Paștelui, ambele fiind cu frica de Dumnezeu.

- Dupa ce instanța a decis sa-i dea dreptate Claudiei Patrașcanu in procesul deschis de Bianca Dragușanu impotriva ei, acum avem și prima reacție a blondinei dupa ce a pierdut acest proces! Bianca Dragușanu susține ca nu i se pare normal sa-i fie respinsa cererea, dar chiar și așa, susține ca a pierdut…

- Bianca Dragușanu și Claudia Patrașcanu s-au aflat, astazi, intr-o noua infațișare la procesul in care sunt implicate. Blondina din showbiz-ul romanesc a dat-o in judecata pentru defaimare pe fosta spoite a lui Gabi Badalau și ii cere acesteia daune uriașe. In exclusivitate pentru Antena Stars, cele…

- Claudia Patrașcanu vine cu prima reacție, in exclusivitate pentru Spynews.ro, dupa ce astazi vedeta ar fi trebuit sa se intalneasca la tribunal cu Bianca Dragușanu in procesul pe care blondina i l-a deschis pentru defaimare. Iata ce spune cantareața despre motivul pentru care nu s-a prezentat la tribunal.

- ”Razboiul” dintre Claudia Patrașcanu și Bianca Dragușanu continua! Cantareața a fost absenta de la proces, iar avocata Biancai Dragușanu a facut declarații despre ceea ce s-a intamplat, astazi, la Judecatoria Constanța. Actuala iubita a lui Gabi Badalau ii cere daune de 50.000 de euro.

- Bianca Dragușanu și Claudia Patrașcanu vor sta fața-n fața pe 1 martie, caci cele doua trebuie sa se prezinte in fața instanței, asta dupa ce blondina a dat-o in judecata pe cantareața. Dupa ce acestea și-au aruncat vorbe grele in online, iata ca se vor intalni la proces. Ce spune Claudia Patrașcanu…

- „Razboiul” dintre Claudia Patrașcanu și Bianca Dragușanu continua! Fosta soție a lui Gabi Badalau a avut o reacție acida, dupa ce a fost jignita de blondina. Cantareața a transmis un mesaj neașteptat.

- In urma unui interviu acordat pentru Antena Stars, Claudia Patrașcanu a facut-o pe Bianca Dragușanu, actuala iubita a fostului ei soț, sa tune și fulgere. Blondina a avut cuvinte tranșante la adresa cantareței, insa acum aceasta vine cu replica. Iata ce spune Claudia Patrașcanu dupa ce Bianca Dragușanu…