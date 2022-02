Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai putin de 15 miliarde de lei s-au evaporat din capitalizarea totala a companiilor listate in doar 10 minute. Astfel valoarea totala a companiilor listate la Bucuresti este acum de 224 mld. lei fata de 239 mld. lei la inchiderea de miercuri seara. Scaderile sunt pe linie: de la minus 8% pentru…

- Bursele din toata Europa au deschis azi in scadere, cele din Rusia s-au inchis, gazele și petrolul au crescut halucinant de mult, monedele se prabușesc in fața dolarului. Asta s-a intamplat in prima zi de cand Rusia a tacat Ucraina. Dezastrul economic este deabia la inceput. La scurt timp de la debutul…

- Scaderi abrupte pe bursele europene din cauza ingrijorarilor privind un atac al Rusiei asupra Ucrainei: bursa de la Frankfurt scade cu 3%, Paris cu 3,2%, Milano cu 3,4%. Temerile se resimt si la Bucuresti acolo unde indicele BET are minus 2,7%, informeaza Mediafax. De la Madrid si Londra la…

- ”Prioritatea noastra imediata este de a sustine eforturi vizand dezamorsarea situatiei”, afirma intr-un comunicat ministrii de Fnante ai Regatului Unit, Statelor Unite, Frantei, Canadei, Germaniei, Italiei si Japoniei. Insa ”orice noua agresiune militara a Rusiei impotriva Ucrainei va face obiectul…

- Dezvoltatorul imobiliar One United Properties, fondat in 2011 de Victor Capitanu si Andrei Diaconescu, a devenit actionar majoritar al societatii Bucur Obor, prin intermediul BO Retail Invest S.R.L, pentru o suma de aproape 65 de milioane de lei. In noiembrie 2021, cu ajutorul unui imprumut pus la dispozitie…

- Bursa de la Bucuresti revine pe scadere: 17 actiuni din cele 19 din prima liga sunt pe minus, de la -2% la TTS, Sphera, Alro, la -0,4% pentru Banca Transilvania, -0,2% pentru Digi. Si pietele externe scad. Cu 1% scade Bursa de la Bucuresti in primele 45 de minute de tranzactionare ale sedintei de…

- Indicele paneuropean STOXX 600 a inversat cresterile din pri a oarte a sedintei si a inchid in declin cu 0,6%, dupa ce a fluctuat intre cresteri si scaderi toata saptamana din cauza ingrijorarilor privind posibilul impact al noii variante a coronavirusului si semnalele date de Rezerva Federala americana…

- Toate sectoarele au consemnat evolutii pozitive, iar bursele majore au intrat in teritoriu pozitiv. Indicele DAX al bursei din Frankfurt a crescut cu 2,47%, CAC 40 al bursei din Paris cu 2,4%, iar FTSE 100 al bursei din Londra cu 1,55%. Indicele FTSE MIB al bursei din Milano a urcat cu 2,16%, iar IBEX…