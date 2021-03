Stiri pe aceeasi tema

- Forțele de ordine din Bistrița-Nasaud au aplicat, in ultimele 24 de ore, amenzi in valoare totala de 16.500 lei, in urma acțiunilor pentru limitarea raspandirii virusului SARS CoV-2. Cele mai multe sancțiuni au fost aplicate pentru nepurtarea maștii de protecție. Ieri, polițiștii, impreuna cu reprezentanți…

- La inceputul acestui an, sute sau chiar mii de clienți ai Raiffeisen Bank SA, persoane fizice sau juridice, s-au trezit cu conturile inchise fara nicio justificare, deși deși nu exista nici macar vreo notificare privind realizarea vreunei tranzactii de natura sa ridice suspiciuni. Telefoane, nervi,…

- O familie de români care locuieste in Madrid, s-au adresat unui birou de avocați spaniol în noiembrie 2017 cu o situație limita: soția castiga 700€ iar soțul nu mai gasise un loc de munca de mai bine de doi ani și locuiau cu chirie dupa ce banca le-a luat casa. ”Oamenii, încrezatori…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) sesizeaza Consiliul National al Audiovizualului (CNA) in urma folosirii abuzive a numelui institutiei intr-un spot publicitar al Asociatiei Pretuieste Calitatea in care se afirma ca peste 500 de oameni se pot imbolnavi zilnic de COVID-19…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) va modifica Declarația unica în 2021, conform unui proiect publicat în dezbatere publica. De precizat ca aceasta va putea fi depusa de persoanele fizice pâna la 25 mai, același termen fiind și pentru plata impozitului pe venit și al…

- Patru persoane din Bistrița-Nasaud care nu au respectat masura carantinarii la domiciliu au fost depistate și sancționate de polițiști. Totodata, li s-a atras atenția cu privire la riscurile la care ii expun pe cei cu care intra in contact. In perioada 31 decembrie 2020-1 ianuarie 2021, in cadrul verificarilor…

- Sistemul UE de alerta rapida pentru produse nealimentare (RAPEX) a validat, luni, trei alerte emise de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) cu privire la mastile aflate la comercializare in tarile Uniunii Europene, se mentioneaza intr-un comunicat al ANPC. Cele trei alerte transmise…