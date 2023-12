Fostul ministru al Muncii, Marius Budai, care demisionat in contextul scandalului „azilelor groazei”, a fost surprins la frontiera intr-o mașina furata. Totul s-a intamplat ieri seara la Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni/județul Iași. In jurul orei 20.30, s-a prezentat la verificarile de frontiera, pe sensul de intrare in țara, un autoturism marca Audi A6 […] The post EXCLUSIV. Probleme la frontiera pentru fostul ministru al Muncii. Marius Budai, surprins intr-o mașina furata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .